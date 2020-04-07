На Винничине мужчина устроил стрельбу по спецназовцам: ранены четверо. Фото и видео

В городе Шаргород на Винничине вооруженный мужчина устроил конфликт с соседями, а когда те вызвали правоохранителей – начал стрелять в них и ранил четырех бойцов спецподразделения КОРД.

К счастью, их жизням ничего не угрожает, а нарушителя удалось задержать – тоже раненного. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в полицию позвонил 32-летний местный житель, утверждая, что во время конфликта его сосед вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить. Прибывшие на место правоохранители обнаружили вооруженного 52-летнего правонарушителя. Общаться с полицейскими он отказался, после чего закрылся в доме, где также находился его пожилой отец.

На Винничине полицейские задержали вооруженного злоумышленника vn.npu.gov.ua

Правоохранители вызвали на подмогу бойцов спецподразделения КОРД. Во время штурма дома мужчина начал оказывать активное сопротивление – вел стрельбу из ружья и пистолета.

На Винничине полицейские задержали вооруженного злоумышленника vn.npu.gov.ua

"Благодаря слаженным действиям бойцов спецподразделения злоумышленника задержали, однако четверо спецназовцев были ранены. Во время задержания стрелок также получил ранение", – говорится в сообщении.

На Винничине полицейские задержали вооруженного злоумышленника vn.npu.gov.ua

В полиции подчеркнули, что в отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

На Винничине полицейские задержали вооруженного злоумышленника vn.npu.gov.ua

На Винничине полицейские задержали вооруженного злоумышленника vn.npu.gov.ua

На Винничине полицейские задержали вооруженного злоумышленника vn.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Жоравка Яготинского района Киевской области мужчина пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия, открыл стрельбу, а потом сам подорвался на гранате.

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