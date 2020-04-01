На Винничине главу сельсовета подозревают в убийстве собак на глазах у детей: первые детали

Сельский голова Гранива, в Винницкой области Виктор Бондюк вероятно причастен к жестокому убийству собак прямо на глазах несовершеннолетних детей.

Как пишет местное издание vlasno.info, еще 28 марта местный житель Виталий Марьянчук у своего дома услышал два выстрела, а на заднем дворе он увидел автомобиль сельского головы и двух застреленных собак рядом. По данному факту полиция возбудила уголовное дело,

"Примерно в 12:20-12:35 я увидел как джип сельского головы проехал мимо моего двора и стал на заднем дворе. Мы услышали выстрелы. Когда выбежали, увидели, что у двери машины со стороны руля стоит Виктор Бондюк. Он крикнул мне: "Это твои собаки?" Потом сел в машину и уехал. Это мои собаки, у них были все прививки", – рассказал Виталий Марьянчук.

Убитое животное

Сын Марьянчука – Иван все видел собственными глазами. Больше всего за убийство собак переживает дочь Виталия – Мария. "Моя дочь постоянно плачет. Она приходит и спрашивает меня "папа, зачем он это сделал"? Я на нее смотрю и сам плачу, теперь ее надо везти к психологу", – со слезами на глазах говорит Виталий Марьянчук.

Как сообщает издание, жена Бондюка владеет в селе предприятием с одноименным названием "Бондюк". А его сын Максим ранее занимал должность заместителя начальника Гайсинского райотдела полиции. Сейчас проходят судебные слушания по факту избиения жителя села Гранив, где младший Бондюк выступает подозреваемым.

"По факту расстрела двух собак в селе Гранив Гайсинского района открыто уголовное производство по пункту первому статьи №299 "Жестокое обращение с животными". У стрелка изъято оружие, ведется экспертиза и проводятся следственные действия", – сказала заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Винницкой области Ирина Добровольская.

Виктор Бондюк

Зоозащитники возмущены данной ситуацией и считают, что подозреваемый должен получить от пяти до восьми лет лишения свободы. "Подозреваемый обвиняется в убийстве двух собак. Поэтому необходимо переквалифицировать дело и открыть производство по пункту третьему статьи № 299. Там говорится об убийстве двух и более животных, еще и на глазах несовершеннолетних детей. Согласно законодательству – это от пяти до восьми лет лишения свободы", – сказал зоозащитник Андрей Бондаренко.

Скандал с Бондюком достиг всеукраинского масштаба. Уже известно, что народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин подал обращение в Министерство внутренних дел с просьбой взять под контроль ситуацию. В публичном обращении в Facebook коллегу по депутатскому корпусу поддержал и замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк, а также другие политики, общественники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Туркменистане власть для якобы борьбы с коронавирусом приказала убивать домашних кошек и бродячих животных.

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