На Винничине двое пьяных мужчин со стрельбой остановили поезд ради видео

Вблизи станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд, чтобы снять это на видео.

Ролик они выложили в Instagram, сообщается на сайте "Укрзалізниці". Кроме того, один из подозреваемых открыл стрельбу.

Машинист успел остановить поезд, в результате инцидента никто не пострадал.

Злоумышленники автомобилем перегородили пути железнодорожного переезда как раз перед тем, как там должен был последовать грузовой поезд. В момент его движения один из нарушителей бегал путями, другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста. Выходки они снимали на телефон.

Нарушители задержаны, открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство). Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" провела служебное расследование по данному факту. Установлено, что дежурная по переезду и локомотивная бригада своевременно не сообщили руководству железной дороги об инциденте, опасаясь огласки. За халатность и несоблюдение служебных инструкций против работников УЗ были применены меры дисциплинарного характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мужчина попытался запрыгнуть в поезд на ходу, однако упал на перрон. Проводник уже в дверях бросил в пассажира сумку. Тот чуть не свалился на рельсы прямо под колеса.