На Винниччине зверски убили годовалого ребенка

В Винницкой области от болевого шока погиб годовалый ребенок, пролежавший без помощи несколько дней.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, 13 января от врачей скорой помощи поступила информация о смерти младенца в селе Сосна.

"По предварительным выводам врачей, годовалый мальчик погиб от болевого шока из-за многочисленных телесных повреждений. Ребенок пролежал в доме несколько дней без всякой медицинской помощи. Полицейские в тот же день задержали мать ребенка и отчима, которого нашли в другом районе области", – сказано в сообщении.

Уточняется, что оба родителя отказались сотрудничать со следствием и давать показания. В результате 25-летняя мать и ее 41-летний сожитель взяты под стражу.

"Обоим лицам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 УК Украины (оставление ребенка в опасности, что привело к его смерти). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумах полиция спасла годовалую девочку, которая чуть не замерзла из-за пьяницы-матери на 10-градусном морозе.

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