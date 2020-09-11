На Винниччине женщина попала под жатку комбайна и осталась без ног

В Винницкой области 68-летняя женщина попала под жатку комбайна во время сбора урожая кукурузы. В результате несчастного случая медикам пришлось ампутировать ей обе ноги.

Трагический инцидент произошел после обеда 10 сентября на поле за пределами с. Дружелюбовка Калиновского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на Винниччине.

Отмечается, что чрезвычайники с помощью спецоборудования разобрали конструкцию жатки и освободили пострадавшую. Ее доставили в больницу и сейчас женщина находится в реанимации.

"Обстоятельства происшествия, которые привели к травмированию человека, выясняются специалистами Нацполиции", – подчеркнули в ГСЧС.

Местное издание "Винницкая волна" уточняет, что пенсионерка попала под жатку комбайна, когда начала ломать кукурузу. Подчеркивается, что причиной этого стал плохой слух женщины.

"Скорая сначала перепутала поля и приехала на другую улицу. Лишь в 14:00 часов медики добрались к пострадавшей. Женщина осталась без ног. Она живет бедно", – рассказала местная жительница Калиновки Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице 5 сентября на перекрестке улиц Келецкой и Космонавтов BMW влетела в толпу людей. Известно, что 38-летний водитель Mazda не справился с управлением и выехал на островок безопасности, где повредил колесо и застрял.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!