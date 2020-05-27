На Винниччине второй раз за неделю погиб военный: детали трагедии

В Винницкой области погиб капитан Михаил Голевский, который служил в районном военкомате.

Происшествие случилось в Барском районе, сообщила "Суспільному" пресс-секретарь полиции области Анна Олейник.

"На спецлинию "102", около седьмого часа утра сообщил местный житель, о том, что он обнаружил мужчину в бессознательном состоянии в селе Чемерисы-Барские. Его госпитализировали в больницу, где он, не приходя в сознание от этих телесных повреждений, скончался. Сейчас полиция, следователи и оперативники устанавливают личность причастного к совершению преступления", – говорится в сообщении.

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Погибший Голевский был 1981 года рождения. В Барском военкомате служил с декабря 2019 года. По словам военного комиссара Олега Винницкого был неконфликтным.

"Он женат, имеет двух дочерей. Родители проживают в городе Могилев-Подольском ", – добавил Винницкий.

Похоронят военного 27 мая в Могилев-Подольском. Полиция начала уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека. Обстоятельства смерти выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Виннице скончался военный, госпитализированный с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

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