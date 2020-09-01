На Винниччине в тройном ДТП погибли велосипедист и мотоциклист

Obozrevatel Расследования 11:25, 1.09.2020 Обновлено: 11:33, 1.09.2020

В Ладыжине Винницкой области в результате столкновения мотоцикла, велосипеда и автомобиля погибли два человека.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, мотоциклист скончался на месте аварии, а велосипедист – по дороге в больницу.

По его словам, предварительно установлено, что 40-летний мотоводитель, обгоняя Ford с правой стороны не справился с управлением, зацепил легковушку, после чего столкнулся с 50-летним велосипедистом, который двигался в попутном направлении.

ДТП произошло в городе Ладыжин.
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"Все участники аварии жители Ладыжина. Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", – рассказал источник.

Он добавил, что по данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Взяты анализы для проверки на наличие алкоголя в крови у участников ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Богуславском районе Киевской области автомобиль Volkswagen переехал насмерть спящего на проезжей части местного жителя.

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