"Нож в живот или волосы?" Всплыли дикие подробности пыток винницких студенток над сверстницей

Три девушки-подростка, которые поиздевались над 16-летней сверстницей из Козятина Винницкой области, избили ее до сотрясения мозга и обрезали студентке лицея волосы.

Подробности жуткого инцидента сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Винницкой области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"По факту издевательств над ученицей одного из профессиональных училищ города Козятин полицией начато криминальное производство. 25 декабря потерпевшая с синяками и сотрясением головного мозга доставлена в больницу", — сказано в сообщении.

На Винниччине студентки пытали сверстницу: дикие детали Facebook Anastasiya Kharysh

В больнице потерпевшая рассказала, что две девушки ее избивали, а третья отрезала волосы. Также уточняется, что две из обидчиц были в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, девушка смогла через некоторое время вырваться из рук своих мучительниц и убежать из их комнаты. Правоохранителям сообщать о случившемся девушка побоялась, однако на следующий день после пыток ей стало плохо и она обратилась в больницу.

Полицейские допросили злоумышленниц. Было открыто производство по ч. 2 ст. 127 ККУ (Пытки). Обидчиц девушки могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет.

Кроме того, известные ей подробности написала в сети пользовательница Facebook Anastasiya Kharysh.

"Трое пьяных девушек (если их так можно назвать), студентки Козятинского училища жестоко избили 16-летнюю Ольгу Полонскую!" — сказано в сообщении.

По данным Анастасии, девушки, оставшись в комнате общежития, в течение двух часов истязали Ольгу. Они сели своей жертве на руки, закрыли ей рот и били по голове и лицу до тех пор, пока девушка не теряла сознание.

"Оля стояла на коленях, плакала, просила, молила их, не трогайте, но эти св*лочи не прекращали своего. Трудно даже подумать, что девушка переживала в тот момент! На этом, к сожалению, все не закончилось. Взяв нож в руки сказали: "Выбирай: или нож в живот, или волосы обрезаем", Оля сквозь боль сказала, что волосы!" — подчеркнула Анастасия.

На Винниччине студентки пытали сверстницу: дикие детали Facebook Anastasiya Kharysh

Она добавила, что волосы отрастут, главное, чтобы со здоровьем не было проблем. По словам Анастасии, сейчас Ольга находится в больнице с сотрясением головного мозга, трещиной нижней челюсти и многочисленными гематомами.

Как сообщал OBOZREVATEL, жуткий инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря.

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