На Винниччине случилось массовое отравление в школе: десятки пострадавших

В одной из школ Казатина (Винницкая область) произошло массовое пищевое отравление людей. В итоге пострадало 40 человек, 35 из которых – дети.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, все они госпитализированы с диагнозом острый гастроэнтероколит.

Известно, что ученики и сотрудники школы №2 города Казатин употребляли пищу в столовой. После ЧП начат комплекс противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области, по факту отравления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Госпитализация Pixabay

Сейчас работа заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, приостановлена. Угрозы жизни пострадавшим нет, всем им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе на Винниччине 11 человек, трое из которых – дети, были госпитализированы с острым отравлением после употребления пищи в Крестовоздвиженском храме села Должок. У них также диагностировали острый гастроэнтероколит.

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