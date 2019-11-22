Забил камнем знакомого: на Винниччине поймали жестокого убийцу-беглеца

В пятницу, 22 ноября, в Винницкой области задержали 19-летнего парня, которого подозревают в жестоком убийстве в Киеве.

Кроме того, ему приписывают разбой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Подозреваемый сначала совершил разбойное нападение на местного жителя, а через некоторое время еще и убил человека. После совершенного он выехал из Киева. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие на территории Подольского района ночью на улице Введенской", – сказано в сообщении.

На Винниччине поймали жестокого убийцу-беглеца (иллюстрация) galychyna.if.ua

"Мы выяснили, что подозреваемый приехал в столицу на заработки и около двух месяцев проживал в одном из хостелов. За несколько часов до убийства фигурант после употребления алкоголя совершил разбойное нападение на мужчину, отобрав у него деньги и золотую цепочку. После этого подозреваемый подошел познакомиться в компанию молодых людей, среди которых был потерпевший. С последним он отправился в ночной клуб. Однако в ходе общения между ними возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник наносил ему множественные удары и, когда потерпевший упал на землю, камнем дважды ударил его по голове", – рассказали в полиции.

Отмечается, что после этого злоумышленник забрал у него паспорт и деньги и вернулся в хостел. Вечером того же дня он отправился домой, где его в течение суток задержали правоохранители. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве жестоко убили жителя Киево-Святошинского района и закопали останки в лесу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!