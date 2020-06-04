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4 июня • обновлено в 13:56
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На Винниччине мужчина накормил семью собакой

1.7т
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В Винницкой области в селе Ивановка мужчина жестоко убил собаку, а после приготовил ее и скормил своей семье.

Отведал жуткое блюдо также несовершеннолетний сын, сообщает пресс-служба ГУ НПУ региона.

По данному факту полиция провела досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители собрали все необходимые доказательства, на основании которых суд признал злоумышленника виновным в совершении этого преступления.

Мужчина накормил семью собакой

Мужчина накормил семью собакой

Суд приговорил 50-летнего украинца, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. У мужчины был условный срок – 2,5 года. По совокупности сроков заключения его отправили за решетку на 5,5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром мужчина на территории своего дома публично "казнил" собаку, повесив ее на ветке.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Винница
Теги
животные Национальная полиция Украины
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