На улицы Черкасс вывели Нацгвардию и колону военной техники. Видео

Дарья Дурова Расследования 21:44, 3.05.2020 Обновлено: 22:15, 3.05.2020

На улицах Черкасс, где мэр решил отменить карантин вопреки решению Кабмина, в воскресенье, 3 мая, заметили военную технику.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал главный муниципальный инспектор города Станислав Коломиец (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Он рассказал, что Черкассы патрулируют бойцы Национальной гвардии, а на улицах ездят колонны военных машин.

В Черкассах военные патрулируют улицы
Скрин видео

Добавим: в Черкасской области по состоянию на 3 мая было подтверждено 308 случаев COVID-19, среди которых 9 летальных.

СНБО
СНБО

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