На улицы Черкасс вывели Нацгвардию и колону военной техники. Видео
На улицах Черкасс, где мэр решил отменить карантин вопреки решению Кабмина, в воскресенье, 3 мая, заметили военную технику.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал главный муниципальный инспектор города Станислав Коломиец (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Он рассказал, что Черкассы патрулируют бойцы Национальной гвардии, а на улицах ездят колонны военных машин.
Добавим: в Черкасской области по состоянию на 3 мая было подтверждено 308 случаев COVID-19, среди которых 9 летальных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Черкасский горсовет с 30 апреля выходит из карантина и открывает работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Зеленский пригрозил мэру города Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.
В ответ на это Бондаренко заявил, что его "не запугать". Он также опубликовал переписку якобы с первым заместителем главы ОПУ Сергеем Трофимовым, в которой последний ему якобы угрожал.
В пресс-службе ОПУ ответили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.
При этом ранее, когда в городе не было случаев заболевания коронавирусом, Бондаренко настаивал на введении жесткого карантина, но с ростом заболеваемости вдруг передумал.