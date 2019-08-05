На украинскую телерадиокомпанию совершили мощную кибератаку

Мощная кибератака была осуществлена на Черноморскую телерадиокомпанию. Это привело к прекращению ее вещания.
Как сообщается на сайте ТРК, инцидент произошел вечером 3 августа. Указано, что одновременно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, а также все запасные копии и запасные инструменты.
В телекомпании уверены, что это свидетельствует о предварительной подготовке атаки. Все это привело к тому, что эфир может быть недоступен до 8 августа.
Кибератака на Черноморскую ТРК
"112 Украина"
Президент Черноморской ТРК Евгений Каленский связывает кибератаку с профессиональной деятельностью канала, в том числе "с освещением темы российско-украинской войны и построением моста через созданную российской пропагандой ментальной пропасть между гражданами Украины – жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны".
Черноморская телерадиокомпания вещала в Крыму до его аннексии, затем она переехала в Киев.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента заявили, что в Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой.
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