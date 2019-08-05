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На украинскую телерадиокомпанию совершили мощную кибератаку

2.2т Читать материал на украинском

Мощная кибератака была осуществлена на Черноморскую телерадиокомпанию. Это привело к прекращению ее вещания.

Как сообщается на сайте ТРК, инцидент произошел вечером 3 августа. Указано, что одновременно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, а также все запасные копии и запасные инструменты.

В телекомпании уверены, что это свидетельствует о предварительной подготовке атаки. Все это привело к тому, что эфир может быть недоступен до 8 августа.

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Кибератака на Черноморскую ТРК

Кибератака на Черноморскую ТРК

"112 Украина"

Президент Черноморской ТРК Евгений Каленский связывает кибератаку с профессиональной деятельностью канала, в том числе "с освещением темы российско-украинской войны и построением моста через созданную российской пропагандой ментальной пропасть между гражданами Украины – жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны".

Черноморская телерадиокомпания вещала в Крыму до его аннексии, затем она переехала в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента заявили, что в Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой.

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Место
Украина
Тег
Кибератака
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Указано, что одновременно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, а также все запасные копии и запасные инструменты..." Разнесли всю аппаратную, и хранилище? Знатно побухали...
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