На украинском курорте полицейский погиб, спасая детей

В Херсонской области на минувших выходных погиб сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного полиции охраны. Мужчина пытался спасти детей, которых унесло в море.

Полицейский в свой выходной поехал с женой отдохнуть на Арабатской стрелке, сообщили на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"33-летний старший сержант увидел, как группу подростков на надувных кругах волна и течение относят на глубину. Не колеблясь, он бросился им на помощь, а следом – другие взрослые курортники. Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым", – говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели правоохранителя выясняет следствие.

На украинском курорте погиб полицейский Facebook "МВД Украины"

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