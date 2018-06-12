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На украинской границе поймали "нафаршированный" контрабандой автомобиль

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Во Львовской области в пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники задержали автомобиль, который нелегально пытался вывезти янтарь в Польшу.

Как сообщил на своей странице в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, камни были спрятаны почти по всему салону авто.

Он также отметил, что за рулем находилась гражданка Украины 1979 года рождения.

"Янтарь был повсюду: и в топливном баке, и под обшивкой салона автомобиля, и в багажном отсеке. В общем пограничники вытащили из автомобиля 45 кг янтаря: 1,7 кг обработанного и более 43 кг - необработанного. Обстоятельства нарушения устанавливаются совместно с другими правоохранительными органами", - сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист показал масштабы нелегальной добычи янтаря в Украине.

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Тема
Янтарные войны
Персона
Олег Слободян
Место
Украина
Объект
Государственная пограничная служба Украины
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