Опасные атракционы на курортах калечат украинцев: почему их не закроют, а виновных не накажут

40-летний Иван Каменев из Херсона серьезно травмировал позвоночник, катаясь на водном аттракционе "Бэтмен" в курортном поселке Железный порт. Это всего лишь один случай из печальной статистики: практически ежедневно украинцы получают травмы на надувных матрасах в форме "банана", "таблетки" или же "бэтмена". И самое интересное, добиться ответственности или даже наказания для виновных – практически невозможно.

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Било на сумасшедшей скорости

Жена Ивана, Олеся, рассказала, мужчина соблазнился на предложение зазывал, которые ходят по пляжу, прокатиться на надувном аттракционе "Бэтмен". Во время езды его сильно мотыляло, опор нет, все мокрое, поэтому у мужчины соскользнули руки, он упал на дно лодки самого матраса: "Трое водил даже не оглядывались и не интересовались, что происходит с пассажирами! На протяжении нескольких минут, мужа на сумасшедшей скорости било всеми частями тела об воду на тонком брезенте. Все закончилось трагически: перелом позвоночника, сломана шея, руки и ноги не двигаются".

Из-за отсутствия нужных пластин и имплантатов, врачи не смогли сразу прооперировать мужчину. А на четвертый день у Ивана поднялась температура, началось двухстороннее воспаление легких. Сейчас после двух недель лечения температура стабилизировалась, но проблемы с легкими остались, из-за чего врачи снова отложили операцию. Проводить ее будут в Херсоне.

"Очень многие ездят на этих бананах и никто же не думает, что может вот так все закончиться. Видно, это все всегда замалчивалось или кому-то дали 10-20 тыс. или не было таких серьезных повреждений, как у нас. Мне сегодня девушка написала, что сломала ногу на этом "бэтмене". А после моего мужа в Железном порту парень тоже повредил позвоночник. Собственник и нам предложил 50 тыс., сказал, что больше не может. Но одна только операция нам обойдется в 250 тыс., и это не учитывая реабилитацию. Мы отказались от денег, будем пытаться через суд оплатить все расходы", – уточнила Олеся OBOZREVATEL.

Иван Каменев сломал позвоночник, катаясь на водном атракционе "бэтмэн" ТСН

Травмы случаются каждый день?

Под постом Олеси о помощи на ее официальной странице в Facebook многие украинцы рассказали о травмах, которые получили раньше, катаясь на водных аттракционах на морских курортах Украины.

"Несколько лет назад решилась прокатиться на банане. Сначала все было замечательно, типа, ветер в харю, а я шпарю. Но в конце эти уроды решили добавить адреналину и ... резко сделали поворот на скорости, да так, что все катающиеся повыпадали из своих мест прямо в открытое море. У меня от этого резкого поворота закружилась голова, да так, что просто стало не понятно, где небо, а где земля. Всплыла только благодаря спасательному жилету, но это вообще чудо, что не захлебнулась морской водой – тут и жилет не помог бы", – написала Ирина Кирпа.

"Мы тоже имели печальный опыт на "бэтмене" в Лазурном... Катались втроём с товарищами, все спортивной комплекции и у нас оторвался трос... летели мы далеко и больно. У меня сильный вывих ноги в тазобедренном суставе, у другого ушиб спины, у третьего ушиб грудной клетки и кашель с кровью! Незабываемо прокатились!", – добавила Ольга Федорко.

"В 2016 году в Кирриловке я сломала два позвонка на аттракционе "таблетка". Как только отплыли, первая волна и всё. Хозяйкой аттракциона была хозяйка базы,она даже не вернула деньги за 5 дней потерянного отдыха. А потом пол года лёжа и год больничного. Сейчас уже все хорошо", – поделилась своей историей Елена Вождаенко.

Ответственного за происшествие нет

В главном управлении Гоструда в Херсонской области OBOZREVATEL уточнили, что за безопасностью судоплавства и катеров следит Укртрансбезопасность. Но надувные бананы или бэтмены по закону считаются безопасными.

"Водный аттракцион состоит из двух частей: катер и то, что к нему присоединяют. Например, банан с людьми. Но согласно правил нормативно-правового акта по охране труда, надувной аттракцион – гибкая оболочка, наполненная воздухом, и на него правила не распространяются. Они считаются безопасным. Это все равно, что надувной матрас. Что проверять, если нельзя применить норматив", – объяснила Оксана Овчарук, начальник отдела надзора в промышленности в Херсонской области.

По ее словам, разрешение на работу теперь получают только стационарные, передвижные, мобильные и технические аттракционы. Они относятся к разряду повышенной опасности. А вот надувные и водные в этот список не попадают: "Как правило, людей возят лица-предприниматели, к которым применяется упрощенная система налогообложения, учета и отчетности. А мы имеем право проверять только упрощенцев высокого степени риска. К другим не можем даже подступиться".

Полиция открыла уголовное производство

Тем временем полиция открыла уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины "Нарушение действующих на транспорте правил". Лодку и "Бэтмен", на котором травмировался Иван Каменев, изъяли. Ведется досудебное расследование.

"В понедельник, после двух недель шумихи в прессе, нас наконец-то вызвали в прокуратуру. Должны сделать все экспертизы. Мы нуждаемся в помощи, у нас две дочки и Иван был практически единственной финансовой поддержкой в семье. Будем рады любой сумме", – подытожила Олеся.

Номер карты ПриватБанка 5457 0822 2129 4353, Олеся Каменева.