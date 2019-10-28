''Отказываются возвращать'': как киевлянин нашел свою угнанную Mazda у полицейских

Харьковский полицейский месяц ездил на угнанной в Киеве Mazda 6. Владелец украденного автомобиля прошел все круги бездеятельности столичной полиции и лишь благодаря собственной настойчивости нашел автомобиль, но вернуть так и не смог.

Как в Украине на угнанном авто ездят люди в погонах, а простых водителей “футболят” на каждом шагу — в резонансном материале OBOZREVATEL.

Машину угнали, а полиция бездействовала

30 июня 2019 года 32-летний столичный предприниматель Максим Шкварко оставил у своего дома красную Mazda 6, купленную еще в 2012 году. Через несколько часов выйдя покурить на балкон он на месте своего авто увидел лишь пустое место.

Молодой человек вызвал на место полицию, которая вместо оперативного поиска авто несколько часов записывала показания потерпевшего. Хотя практически сразу стало известно, что автомобиль двигался по броварской трассе в сторону г. Бровары. Из-за бездеятельности правоохранительных органов, мужчина начал поиски авто самостоятельно.

Трасса Киев-Бровары

Угнанная Mazda 6 Facebook Максим Шкварко

Он за несколько недель просто объездил весь город — как окраины, так и каждый двор. Параллельно публиковал информацию об угоне автомобиля по всем социальным сетям. Примерно через месяц ему позвонил неизвестный, который сказал, что увидел его авто в тематической группе, где публикуется информация о перебитых авто.

Максим представился покупателем и попросил ему скинуть фотографии автомобиля у пользователя, разместившего объявление. После осмотра около 20 снимков он понял, что это его автомобиль. Потерпевший признается, что хотел попросту перекупить авто у угонщиков за 6,5 тысяч долларов, но в последний момент сделка сорвалась.

Правда, на одной из присланных фотографий Максим обнаруживает как жилой комплекс на фоне, так и отблеск номеров машины, уже измененных на харьковские. Примечателен и тот факт, что ранее, по словам Шкварко, машину ремонтировали на одном из харьковских СТО после того, как он купил ее на аукционе в США.

Правда, и тут ему не везет. Видео с камер видеонаблюдения ему не предоставляют. Но тут в ситуацию вмешивается местный знакомый, который обнаруживает на одной из стоянок практически идентичное авто и сообщает об этом Максиму.

Получив видео с ближайшей камеры наблюдения, потерпевший смог опознать людей, которые отогнали его машину. Ими оказались братья Виталий и Артем Герасимовы. За рулем авто находился последний. Оба сотрудники полиции.

Артем Герасимов

После этого Максим Шкварко приехал в Харьков, где и встретился с Герасимовым. В ответ на просьбу вернуть автомобиль даже без заявления о преступлении, сотрудник полиции пошел на попятную и сказал, что автомобиль дал ему покататься один из товарищей. Его же телефон он попросту потерял, так как записал “в блокнот”.

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Далее перепалка закончилась ничем. В комментарии OBOZREVATEL Максим Шкварко рассказал, что после этого разговора подал заявления как в полицию, так и в другие правоохранительные органы.

Но толку пока немного, автомобиль ему никто не вернул. Также, по словам Шкварко, есть подозрение, что Герасимов имеет покровителей в правоохранительных органах или попросту принципиально не хочет отдавать украденное авто.

“Есть информация, но я пока уточняю, что его родственник может быть также представителем правоохранительных органов. Но я думаю, что Герасимов просто отбитый наглухо человек”, — считает Шкварко.

В полиции забрали авто себе

В открытом доступе есть информация на обоих братьев. В официальной декларации Артема Сергеевича Герасимова указано, что он действительно является следователем Индустриального отделения полиции ГУ НП в Харьковской области. Его брат Виталий Герасимов - может быть заместителем сектора уголовной полиции с апреля 2019 года. Эта информация также указана на сайте.

Информация об Артеме Герасимове

В харьковской полиции OBOZREVATEL заявили, что Артем Герасимов отстранен на время служебной проверки. Информация внесена в ЕРДР, возможно дело будет передано в Государственное бюро расследований. Правда, пока никакой конкретной информации нет.

На официальном сайте ГУ НП указано, что “сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления, наказывается арестом до 3-х месяцев или ограничением свободы до 3-х лет) Уголовного кодекса и передачи материалов в ГБР”. Правда, о возбуждении дела по статье “угон” речь пока не идет.

OBOZREVATEL пытается связаться с Артем Герасимовым для получения его комментария.

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