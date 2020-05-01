Главная Новости
1 мая • обновлено в 09:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На учете не стояла: женщине, отрезавшей голову дочки в Харькове, проверят психику

1.2т
Читать материал на украинском

Татьяне Пьяновой, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери Кристины в Харькове, назначат психиатрическую экспертизу.

До этого 38-летняя женщина ни на одном учете не состояла, говорится в сюжете ТСН.

В случае признания Пьяновой вменяемой, ей может грозить пожизненное заключение в тюрьме. Накануне суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для женщины ареста на 60 суток в качестве меры пресечения без права на залог.

Татьяна Пьянова

Татьяна Пьянова

Отметим, что на суде задержанная вела себя неадекватно, кричала на судью и ругалась с окружающими. Пьянову просили успокоиться, но после ее вывели из зала за неуважение к суду.

Напомним, что в Харькове задержали голую женщину, которая бегала по городу с пакетом, где лежала отрезанная голова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Убийство в Харькове" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги