Татьяне Пьяновой, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери Кристины в Харькове, назначат психиатрическую экспертизу.
До этого 38-летняя женщина ни на одном учете не состояла, говорится в сюжете ТСН.
В случае признания Пьяновой вменяемой, ей может грозить пожизненное заключение в тюрьме. Накануне суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для женщины ареста на 60 суток в качестве меры пресечения без права на залог.
Татьяна Пьянова
Отметим, что на суде задержанная вела себя неадекватно, кричала на судью и ругалась с окружающими. Пьянову просили успокоиться, но после ее вывели из зала за неуважение к суду.
Напомним, что в Харькове задержали голую женщину, которая бегала по городу с пакетом, где лежала отрезанная голова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Позже полиция раскрыла жуткие детали о кровавой трагедии в Харькове.
Соседка сказала, что женщина, убившая дочь, была экстрасенсом и проводила обряды.
Также соседка рассказала о женщине, отрезавшей голову дочке.
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