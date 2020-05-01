Татьяне Пьяновой, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери Кристины в Харькове, назначат психиатрическую экспертизу.

До этого 38-летняя женщина ни на одном учете не состояла, говорится в сюжете ТСН.

В случае признания Пьяновой вменяемой, ей может грозить пожизненное заключение в тюрьме. Накануне суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для женщины ареста на 60 суток в качестве меры пресечения без права на залог.

Татьяна Пьянова

Отметим, что на суде задержанная вела себя неадекватно, кричала на судью и ругалась с окружающими. Пьянову просили успокоиться, но после ее вывели из зала за неуважение к суду.

Напомним, что в Харькове задержали голую женщину, которая бегала по городу с пакетом, где лежала отрезанная голова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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