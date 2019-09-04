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4 сентября • обновлено в 14:52
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На турецком курорте убили украинку

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В курортном городе Анталия (Турция) нашли убитой 42-летнюю гражданку Украины.

Как сообщает издание Yeni Alanya, женщину обнаружили за трансформаторной будкой в парке Муратпаша.

В ходе расследования было установлено, что украинка познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара уединилась.

Подозреваемый в убийстве украинки

Подозреваемый в убийстве украинки

Yeni Alanya

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Полиция впоследствии задержала мужчину, который находился с украинкой незадолго до ее смерти, у него нашли ее украшения. Его обвиняют в убийстве и ограблении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мексиканском штате Пуэбла зверски убили 37-летнюю украинку Ярославу Ненастину.

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Тема
Криминал
Место
Турция Анталья
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ради вакансии аниматора украинцы готовы за трансформаторной будкой дать
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Poroshenko Petro, Она судя по всему не дала, не сошлись в цене наверно
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