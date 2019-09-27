На "трассе смерти" в Крыму случилось жуткое ЧП: фото

Во временно оккупированном Россией Крыму случилось жуткое ДТП на трассе "Таврида" возле Феодосии, которую в народе называют "трассой смерти".

Как сообщается на странице блогера КРЫМский бандеровец в Twitter, там в районе строительства участка Новопавловка – Тополи, грузовик с поднятым кузовом снес путепровод. Водитель машины выжил.

"Что-то слишком часто грузовики оккупантов ездят с поднятыми кузовами", – пишет автор поста, намекая на постоянные страшные аварии на этой дороге.

Авария на "Тавриде" Twitter КРЫМский бандеровец

Авария на "Тавриде" Kerch.FM

Авария на "Тавриде" Kerch.FM

Крым. На трассе "Таврида", которую крымчане прозвали "Трассой смерти", в районе строительства участка Новопавловка-Тополи, грузовик с поднятым кузовом снес путепровод. Водитель машины выжил. Что-то слишком часты грузовики оккупантов ездят с поднятыми кузовами pic.twitter.com/PKyTeW1LSx — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

трасса "Таврида" получила мрачную известность из-за большого количества ДТП, в основном – из-за несоблюдения скоростного режима.

Журналист Александр Горный предупреждал, что строящаяся автодорога "Таврида" несет в себе смертельную угрозу.

Недавно на "Тавриде" произошло крупное ДТП с участием российской военной техники.

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