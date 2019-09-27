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27 сентября • обновлено в 18:40
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На "трассе смерти" в Крыму случилось жуткое ЧП: фото

5.6т Читать материал на украинском

Во временно оккупированном Россией Крыму случилось жуткое ДТП на трассе "Таврида" возле Феодосии, которую в народе называют "трассой смерти".

Как сообщается на странице блогера КРЫМский бандеровец в Twitter, там в районе строительства участка Новопавловка – Тополи, грузовик с поднятым кузовом снес путепровод. Водитель машины выжил.

"Что-то слишком часто грузовики оккупантов ездят с поднятыми кузовами", – пишет автор поста, намекая на постоянные страшные аварии на этой дороге.

Новости
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Авария на "Тавриде"

Авария на "Тавриде"

Twitter КРЫМский бандеровец

Авария на "Тавриде"

Авария на "Тавриде"

Kerch.FM

Авария на "Тавриде"

Авария на "Тавриде"

Kerch.FM

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Опять рукожопого хозла за руль пустили?
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Раздолбаев криворуких хватает. Но там строят. Дороги, путепроводы. Где ваши? Где красочные отчеты о том, сколько сделали для постройки Шулявского моста? Пол года прошло, и не гыр, и не мыр.
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4
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вот это жуткая так жуткая авария))
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Pyankovsky Alexey, когда под Одессой гибнут 9 пассажиров, это банально и уныло, и в целом, не стоит внимания. А вот ТУТ же авария, так авария!
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