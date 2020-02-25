На трассе под Тернополем погиб прокурор: фото с места ДТП

Во вторник, 25 февраля, на трассе Тернополь-Лановцы в лобовом ДТП погиб прокурор Тернопольской областной прокуратуры Михаил Карпец.

На скользкой дороге не разминулись ВАЗ-2110 и Volkswagen Golf. Предварительно известно, что водитель первого не справился с управлением и врезался в авто, которое ехало по встречной полосе, сообщили на сайте Национальной полиции .

ДТП на трассе под Тернополем Сайт Национальной полиции

После столкновения ВАЗ вылетел в кювет. В больницу попали двое пассажиров авто, однако одному из них медикам не удалось спасти жизнь. Другой пострадавший получил легкие телесные повреждения. Водители от госпитализации отказались. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

ДТП на трассе под Тернополем Сайт Национальной полиции

"Коллектив прокуратуры Тернопольской области выражает искренние соболезнования семье нашего сотрудника - Михаила Карпца, погибшего сегодня, 25.02.2020, в ДТП. Разделяем вместе с Вами боль утраты. Пусть светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Скорбим. Помним", – написали на странице Тернопольской областной прокуратуры в Facebook.

Скриншот

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