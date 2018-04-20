На Тернопольщине сильно избили журналистов при исполнении

В пгт Дружба Теребовлянского района Тернопольской области избили двух журналистов из Волынской области, которые готовили сюжет о нелегальных заправочных станциях.

Об этом рассказал пострадавший журналист интернет-издания "Волинь24" Сергей Шаповал, сообщает "Украинская правда".

Он рассказал, что ранее опубликовал расследование "Зажигательная контрабанда" и в настоящее время работает над циклом материалов о нелегальных заправках. После первой публикации жители Волынской и соседних областей начали сообщать в редакцию о нелегальных заправках в жилых домах.

По словам Шаповала, он получил редакционное задание и поехал в пгт Дружба вместе с оператором "12 канала".

"Заехали на первый адрес, там было уже все давно закрыто. Далее поехали на предприятие "Агродружба". Там было две колонки, одна с дизелем, вторая с бензином. Я подошел с канистрой, мне продали дизель, который был на 5 гривен дешевле", - рассказал он.

Затем журналист попросил у заправщика чек, сертификат качества на горючее и разрешения на торговлю подакцизными товарами. Кроме того, на заправке были нарушения норм пожарной безопасности.

"Сотрудник позвонил кому-то и сказал: пойдем в офис, покажем документы. Там был директор и его заместитель. Директор выхватил фотоаппарат у оператора и стал им бить его по голове не менее 10 раз. Затем он несколько раз ударил меня по лицу", - рассказал Шаповал, у которого травмирована скула и рассечена губа.

Журналист отметил, что директор заправки забрал у него и у оператора телефоны, флеш-карту из камеры. Их удерживали в помещении и угрожали одеть наручники и обвиняли в краже. Затем директор нелегальной заправки вызвал полицию, а журналисты попросили полицейских вызвать "скорую".

По словам Шаповала, он дал показания полиции, а правоохранители зарегистрируют производства в соответствии со ст. 345 ч.1 (угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста).

Журналист добавил, что, несмотря на разбитую камеру, у него есть видео нелегальной торговли топливом, снятые на мобильный телефон и камеру в машине.

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