На Тернопольщине на новогоднем утреннике умерла девочка: что случилось

В одном из учебных заведений в Тернопольской области умерла 11-летняя девочка.

Инцидент произошел в школе №1 в селе Барыш Бучацкого района, сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области на официальном сайте.

Во время новогоднего утренника школьница внезапно потеряла сознание.

Очевидцы пытались привести ее в чувство, но ничего не удалось. Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть ребенка.

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По предварительной информации, причиной смерти является острая сердечная-сосуд недостаточность, стеноз нетрального клапана.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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