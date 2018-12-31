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На Тернопольщине на новогоднем утреннике умерла девочка: что случилось

1.6тЧитать материал на украинском

В одном из учебных заведений в Тернопольской области умерла 11-летняя девочка.

Инцидент произошел в школе №1 в селе Барыш Бучацкого района, сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области на официальном сайте.

Во время новогоднего утренника школьница внезапно потеряла сознание.

Очевидцы пытались привести ее в чувство, но ничего не удалось. Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть ребенка.

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По предварительной информации, причиной смерти является острая сердечная-сосуд недостаточность, стеноз нетрального клапана.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Место
УкраинаТернополь
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