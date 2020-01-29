На Тернопольщине мошенники украли деньги на лечение обгоревших детей

Полиция Тернопольской области разыскивает мошенников, которые украли деньги, собранные неравнодушными на лечение обожженных детей.

Как сообщила пресс-служба МВД, средства на лечение поступали на карточку матери местного парня.

Ей позвонил неизвестный и представился работником банка, заявив, что на карту поступают большие суммы, которые "не вмещаются в электронном кошельке".

Совершив ряд действий, на которые согласилась женщина, деньги исчезли с карты. Мать обратилась в полицию спустя полтора суток, когда поняла, что ее обманули.

На Тернопольщине украли деньги на лечение обгоревших детей Нацполиция

Как писал OBOZREVATEL, в селе Угринов на Тернопольщине в начале января произошел мощный взрыв в клубе, в результате чего были травмированы 8 человек. Все пострадавшие – дети в возрасте от 12 до 17 лет, которые пришли на репетицию рождественского вертепа.

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