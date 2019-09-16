На Тернопольщине из-за ревности убили студентку: что известно о трагедии

В субботу, 14 сентября, в селе Воля Теребовлянского района Тернопольской области 34-летний мужчина нанес около десяти ножевых ранений в руки и область грудной клетки 18-летней девушке, с которой встречался в течение нескольких лет.

Пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу, написала пресс-служба полиции Тернопольской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Друзья потерпевшей рассказали, что пара не общалась около трех недель, так как девушка уехала на учебу в Тернополь. Она была студенткой второго курса местного вуза.

На Тернопольщине из-за ревности убили студентку Полиция Тернопольской области

Девушка со своими друзьями, парнями и девушками, поехала в район на праздник. В момент, когда юноши отошли, к студентке подбежал неизвестный мужчина, начал кричать, а потом вытащил нож и нанес ей удары. За девушку заступился один из парней, но и его нападающий успел ранить.

После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении, а девушка умерла по дороге в больницу. Раненому парню оказали помощь.

По словам начальника Теребовлянского отдела полиции Сергея Осадцы, на поиски злоумышленника подняли местный отдел полиции, кинологов, спецназовцев. Правоохранители проверили район и лесополосу.

Нападающего нашли уже утром, он прятался в лесу, неподалеку от собственного дома. Одна из версий убийства – ревность.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 УК Украины – умышленное убийство. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Задержанный мужчина, который нанес ножевые ранения 18-летней девушке Полиция Тернопольской области

К студентки подбежал мужчина, начал кричать, а потом вытащил нож и нанес ей удары Полиция Тернопольской области

Место ЧП Полиция Тернопольской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева убили 18-летнюю девушку. Ее тело нашли в квартире по улице Ломоносова. Убийцей оказался ее парень из Полтавы.

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