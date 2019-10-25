На Тернопольщине 15-летняя девочка умерла после выпадения из маршрутки. Фото

В Тернопольской области из переполненного автобуса на дорогу выпала 15-летняя Наталья Царь и, ударившись головой об асфальт, вскоре умерла.

Как сообщает "Експрес", происшествие случилось между населенными пунктами Колодеевка и Скалат, когда девушка возвращалась с учебы в родное село Кривое.

"По дороге колесо автобуса попало в яму. Девушка выпала из автобуса, ударилась головой. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и бригада "скорой помощи". Пострадавшую госпитализировали, но спасти ей жизнь не удалось", – сообщил глава отдела коммуникации областного управления полиции Сергей Крета.

Но студентка скончалась по дороге в больницу. Медики сообщили, что смерть вызвана перелом шейных позвонков.

"Люди, которые ехали с Натальей в автобусе, говорят, что транспорт был переполнен", – отметила и.о. председателя Скалатской ОТГ София Магмет.

Как оказалось, Наталья была единственным ребенком в семье.

"Летом закончила школу и поступила в кооперативный колледж. Это была умная, спокойная, воспитанная девочка. Для села это большая трагедия. Мы все поражены тем, что произошло" , – поделился староста села Кривое Оксана Валиен.

Переполненная маршрутка zik.ua

"Наталья училась на специальности туризм. Она была очень хорошая, приветливая. Все ее очень любили", – добавила односельчанка Иванка.

После похорон девушки местные жители перекрыли трассу неподалеку от аэропорта Тернополя, требуя от властей провести ремонт аварийного участка дороги, где погибла Царь.

"Мы услышали требования пикетчиков. Я гарантировал людям, что подрядная организация приступит к ремонту", – заверил главный инженер Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Юрий Ходаковский.

При этом протестующие отметили, что если их требования не выполнят, то они перекроют четыре международные трассы.

Люди перекрыли трассу Еспресо

Полиция внесла происшествие в Реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области произошла ужасная авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На месте погибли многодетные отец и мать.

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