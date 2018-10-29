На "Тедис" глаза закрыли: Кауфман отсудил у Украины элитный комплекс в центре Одессы

Несмотря на то, что имя олигарха Бориса Кауфмана фигурировало в скандалах, связанных с банкротством банка "Михайловский", "Платинум Банка" и многомиллиардными налоговыми махинациями табачной компании "Мегаполис-Украина" ("Тедис Украина"), ему удалось отсудить у Украины огромный санаторный комплекс на 11 тыс. кв. м в центре Одессы.

Примечательно, что государство при этом выплачивает миллиарды гривен компенсаций вкладчикам лопнувшего "Платинум Банка" из бюджтеных средств, отмечается в блоге представителя проекта Politicus Vulgaris Сергея Лямца, опубликованном на OBOZREVATEL.

Он напомнил, что Кауфман пытался за бесценок выкупить активы "Михайловского" накануне его краха, чтобы присвоить их себе и таким образом спасти собственный "Платинум Банк". Однако олигарху не удалось провернуть хитрую схему, и "Платинум" также постигла участь банкрота. Но это не повлекло за собой никакой ответственности Кауфмана перед обманутыми вкладчиками, частичный расчет с которыми лег на плечи государственной казны.

Аналогичная ситуация повторилась и с его табачной империей, расследование в отношении которой закончилось тем, что государство попыталось взыскать с "Мегаполиса" в свою пользу сотни миллионов гривен, но так и не смогло этого сделать.

После стольких случаев безнаказанности Кауфман пошел на беспрецедентный шаг и решил в наглую отобрать у государства впечатляющий недвижимый актив, руководствуясь купленными решениями судов.

"Мой кумир, к счастью, родился бизнесменом. Даже лишившись "Платинума" и отдав "Мегаполис", он сумел сохранить самообладание и выдержку. Подобно птице феникс, он сумел найти золотую формулу успеха. Она заключалась в умении сотрудничать с украинскими судами. Так, через полтора года после краха "Платинума" Кауфман сумел нанести государству ответный удар. Через самый честный и неподкупный Верховный суд он сумел отбить у Фонда гарантирования ценный санаторий "Молдова", расположенный в элитном курортно-психологическом уголке Одессы. Очень ярко отметил Борис Кауфман вторую годовщину обысков. При помощи неравнодушных сотрудников из сферы Министерства юстиции, он сумел отобрать у государства неприметное здание на 11 тыс. кв. м, расположенное в парке сразу за Одесской облгосадминистрацией по адресу проспект Шевченко, 4а", — с сарказмом отмечает Лямец.

Он добавил, что выбор Кауфмана пал на этот лакомый кусок земли курортного города в связи с тем, что именно в здании на проспекте Шевченко, 4а когда-то располагался офис "Платинум Банка". Цинизм ситуации усугубляется еще и тем, подчеркивает блогер, что Кауфман по-прежнему должен бизнесу и рядовым вкладчикам 7 млрд грн, а государству — 4,7 млрд грн, которые оно выплатило по депозитам его лопнувшего финучреждения.

"К сожалению, свои расходы государство не компенсирует никогда. От продажи имущества, которое осталось после спасательной операции Кауфмана, осталось имущество от силы миллиарда на два. Так что это получается, мой кумир украл эти деньги?" — подытожил риторическим вопросом Лямец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне глава АМКУ Юрий Терентьев заявил, что Верховный Суд Украины подтвердил необходимость уплаты крупнейшим дистрибьютором сигарет "Тедис Украина" 431 млн грн штрафа, наложенного регулятором.