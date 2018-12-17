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Марина Петик
Марина Петик
ЖурналистВсе статьи автора

''На таких страна держится'': что известно о погибших под Львовом военных

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Близкие погибших в ДТП под Львовом военных рассказали OBOZREVATEL о том, как жили и о чем мечтали солдаты. Все они были срочниками, честно отправились служить в армию и были готовы защищать Украину.

"Ничего не боялся"

В воскресенье, 16 декабря, во Львовской области в ДТП погибли три военнослужащих-срочника: Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин. Как сообщили в ГосЧС, на дороге Львов — Краковец в поселке Ивано-Франково водитель автобуса Ecolines выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехали солдаты. Все они служили в учебном центре Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного.

Константин Прядеин

Константин Прядеин

ВКонтакте Антона Прядеина

Один из погибших — Константин Прядеин, родом из Запорожья. В мае этого года он закончил Запорожский металлургический колледж и пошел работать на "Запорожсталь".

Как рассказал OBOZREVATEL его знакомый Евгений Круглый, Костя работал оператором в цехе горячего проката тонкого листа.

"Он был веселым и общительным парнем. Участвовал в разных мероприятиях, которые организовывала молодежь комбината. Был вожатым ДОУ "Спутник". Именно там я с ним и познакомился, а работали мы в соседних цехах. Потом общались по программе "Все свои", это движение помогает адаптироваться молодым сотрудникам на предприятии. Он участвовал еще в велопробеге, мы с ним встречались на футбольных матчах. И вообще собирался и дальше активно участвовать в жизни нашего комбината. Но в сентябре его призвали в армию. Ему жить и жить, а тут такое…" — отметил Евгений.

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Константин успел прослужить в армии всего три месяца. В Запорожском металлургическом колледже, который только в июне закончил парень, потрясены трагедией. "Для нас это большое горе. Костя был таким парнем, знаете, у которого всегда было много планов. Если они не осуществлялись, он никогда не расстраивался, снова что-то придумывал. Он очень хотел купить квартиру и стать самостоятельным. Ради этого он кроме учебы всегда подрабатывал, даже грузчиком. Он ничего не боялся. Мы связывались уже с мамой, пока не знаем, когда будут похороны", — рассказала нам его бывший классный руководитель Людмила Шипиш.

''На таких страна держится'': что известно о погибших под Львовом военных

ВКонтакте Антона Прядеина

Еще одна преподаватель колледжа Виктория Афанасенко рассказала, что у Кости были золотые руки. "Он ремонтировал учебное оборудование. Всегда приходил на помощь, был волонтером. В школе он занимался в театре танца и в колледже выступал в самодеятельности. А в учебе у него проблем не было, он всегда сессию вовремя сдавал. У Кости было большое будущее, очень целеустремленный человек, настойчивый. Вот на таких, как Костя, наша страна и держится. Для нас, преподавателей, это ужасная новость", — говорит Афанасенко.

Хотел стать спасателем

Еще один погибший — Виктор Транков из Сумской области прослужил в армии больше года, его призвали прошлой осенью. Как рассказал его друг Андрей Мысник, до армии Виктор закончил педагогическое училище в родной Лебединовке, стал преподавателем физкультуры. Именно там он начал играть в волейбол.

"Потом работал в МЧС спасателем. Вообще он именно спасателем хотел быть. Там тоже играл в волейбол, их команда весной заняла первое место на районных соревнованиях", — сообщил OBOZREVATEL Андрей.

Виктор Транков

Виктор Транков

ВКонтакте Виктора Транкова

''На таких страна держится'': что известно о погибших под Львовом военных

ВКонтакте Виктора Транкова

Очень хотел быть спасателем (Виктор — в центре)

Очень хотел быть спасателем (Виктор — в центре)

ВКонтакте Виктора Транкова

Виктор — в нижнем ряду второй слева

Виктор — в нижнем ряду второй слева

ВКонтакте Виктора Транкова

По словам друга, Виктор не боялся службы, он знал, что после учебы пойдет в армию. "Ему там нравилось, он все время с улыбкой рассказывал о своей службе. Говорил самые обычные вещи — как служит, когда в увольнение пойдет, очень ждал отпуска. Я не знаю ни одного человека, который мог бы о нем что-то плохое сказать. Он очень жизнерадостный и добрый…" — говорит Андрей.

У Виктора остались родители и сестра. Мама Виктора собирается в понедельник, 17 декабря, поехать во Львовскую область за сыном. Однако пока идет следствие, тела ребят отдавать не торопятся.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
ДТП
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van Dijk Max
van Dijk Max
а также он долго сидел по ночам на сепаратистком сайте ВКонтакте
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Конопляненко Кумар
Конопляненко Кумар
А не зассали бы и поехали в АТО, глядишь и жывыми б остались и бабок по тыще в день накосили.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Новый украинский Боженька наказал. Плохо Св. Бандере молились.
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