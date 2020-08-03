На Сумщине задержали фотографа за изнасилование 9-летней девочки

В Сумской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки. Прокуратура Сумской области

В Сумской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области в Facebook. В полицию в субботу, 1 августа, обратилась мать пострадавшей.

Женщина рассказала, что ее 9-летняя дочь познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а накануне договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.

В пятницу, 31 июля 2020, мужчина приехал за девочкой на собственном авто и пообещал свозить в "Макдональдс", однако отвез ее на съемную квартиру. Там он совершал с несовершеннолетней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование.

Более того, подозреваемый продолжил писать ребенку, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность мужчины.

В воскресенье, 2 августа 2020 года, его задержали в соседней области.

"Установлено, что мужчина проживает на Полтавщине, ему 31 год и он известный фотограф. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время проверяется его причастность к аналогичным преступлениям", – сказано в сообщении.

За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 41-летний педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Произошло это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети.