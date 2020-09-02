На Сумщине полицейский из-за маски угрожал пистолетом женщинам с детьми. Видео

В Сумской области в Путивле патрульный полицейский угрожал пистолетом женщинам с детьми, которые зашли в магазин без масок.

Об этом сообщило ОО "Стоп коррупции" в Facebook. По дороге в палаточный городок туристки зашли в магазин без масок.

После замечания продавщицы они вернулись к машине и зашли повторно уже в средствах защиты. На месте были полицейские, которые провели с ними беседу.

"Через полтора часа те же правоохранители поймали женщин на улице и потребовали подписать протокол об административном правонарушении, подчеркивая необходимость идти в отделение", – сказано в сообщении.

Женщины сели в машину, чтобы взять документы, но потом решили уехать.

Полицейские попытались не дать машине отъехать, а один из них направил пистолет на лобовое стекло, заставив женщин выйти.

На видео можно услышать, как одна из них успокаивает плачущего ребенка, который, очевидно, испугался.

Был составлен админпротокол. Женщинам грозит до 17 тысяч гривен штрафа.

Женщины зашли в магазин без защитных масок. Facebook ОО "Стоп коррупции"

Полицейские хотели составить админпротокол на нарушительниц. Facebook ОО "Стоп коррупции"

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