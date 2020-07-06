На Сумщине погибла 30-летняя чиновница облсовета: детали трагедии. Фото

В селе Климентово на реке Ворскла 4 июля утонули 30-летняя женщина и 34-летний мужчина. Погибшей оказалась чиновница местного областного совета Карина Козупица.

Как сообщает местный сайт sumy.today, она погибла при попытке нырнуть с аквалангом. Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тело погибшей подняли из воды местные жители, а через три часа с помощью водолазов был найден второй утопленник.

Карина Козупица погибла на Сумщине shans.com.ua

Козупица занимала должность главного специалиста – юристконсульта юридического отдела управления имуществом.

"Карина навсегда останется в нашем сердце жизнерадостной, милой, отзывчивой, дружелюбной, дарящей приветливую улыбку при каждой встрече. Бог принял в объятия ее светлую душу. Вечная ей память. А родным и близким – наши искренние соболезнования", – отметил председатель Сумского областного совета Владимир Токарь.

Карина Козупица погибла на Сумщине sumy.today

Карина Козупица погибла на Сумщине sorada.gov.ua

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