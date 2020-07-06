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На Сумщине погибла 30-летняя чиновница облсовета: детали трагедии. Фото

Карина Бондаренко
Расследования
4,0 т.
Карина Козупица погибла на Сумщине

Карина Козупица погибла на Сумщине. shans.com.ua

В селе Климентово на реке Ворскла 4 июля утонули 30-летняя женщина и 34-летний мужчина. Погибшей оказалась чиновница местного областного совета Карина Козупица.

Как сообщает местный сайт sumy.today, она погибла при попытке нырнуть с аквалангом. Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тело погибшей подняли из воды местные жители, а через три часа с помощью водолазов был найден второй утопленник.

Карина Козупица погибла на Сумщине

Карина Козупица погибла на Сумщине shans.com.ua

Козупица занимала должность главного специалиста – юристконсульта юридического отдела управления имуществом.

"Карина навсегда останется в нашем сердце жизнерадостной, милой, отзывчивой, дружелюбной, дарящей приветливую улыбку при каждой встрече. Бог принял в объятия ее светлую душу. Вечная ей память. А родным и близким – наши искренние соболезнования", – отметил председатель Сумского областного совета Владимир Токарь.

Карина Козупица погибла на Сумщине

Карина Козупица погибла на Сумщине sumy.today

Карина Козупица погибла на Сумщине

Карина Козупица погибла на Сумщине sorada.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине за месяц утонули десятки детей. Спасатели рассказали, что подавляющее количество ЧП происходит чуть ли не на глазах у взрослых.

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