На Сумщине "накрыли" схемы с миллионной контрабандой из России. Фото и видео

На Сумщине пограничники и СБУ раскрыли две контрабандных схемы на 3 млн гривен с незаконным перемещением товаров через российско-украинскую границу.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, 26 сентября пограничники Сумского отряда и сотрудники Службы безопасности остановили две машины на участке отдела "Краснополье" вблизи границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Toyota Prado украинской регистрации и грузовая ГАЗель без регистрационных знаков незаконно пересекли границу с территории России, чтобы переместить товары в Украину. Обоими автомобилями управляли мужчины, граждане Украины.

В кузове ГАЗели обнаружили 24 контейнера с красной икрой общим весом около 600 кг, мешки с женскими платками, почти сотню коробок с художественной литературой, а также 60 флаконов с косметическими средствами. Во время проверки Toyota были выявлены признаки замены идентификационного номера кузова.

Контрабандные товары. dpsu.gov.ua

Платки, которые привезли из РФ. dpsu.gov.ua

За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима на обоих правонарушителей составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП. Полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 290 "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства" УК.

Автомобили вместе с грузом, предварительная сумма которого составила около 2 миллионов гривен, доставлены в пограничное подразделение и будут переданы работникам таможенной службы.

Грузовой автомобиль, который остановили на границе. dpsu.gov.ua

В ходе реализации другой информации о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль неподалеку от границы с РФ в районе населенного пункта Гаврилова Слобода обнаружил 34 коробки с товарами российского происхождения. В 29 коробках находились различные косметические средства, а в остальных четырех – табачная смесь для кальяна.

Предварительно, обнаруженные товары также были незаконно перемещены с территории РФ в Украину.

Груз, ориентировочная сумма оценки которого составила около 1 миллиона гривен, доставлен в пограничное подразделение. Его должны передать в Государственную фискальную службу.

Злоумышленники, причастные к совершению противоправной деятельности, устанавливаются.

Общая сумма контрабанды составила около 3 млн гривен. dpsu.gov.ua

Товары незаконно ввозили в Украину из России. dpsu.gov.ua

Пограничники изъяли контрабанду. dpsu.gov.ua

Ящики с незаконно ввезенным товаром. dpsu.gov.ua

Фото с места инцидента. dpsu.gov.ua

Пограничники передадут контрабанду в ГФС. dpsu.gov.ua

Следственные действия продолжаются. dpsu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе СБУ предупредила контрабанду более 100 кг кокаина из Южной Америки. Нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами.