На Сумщине мужчина соврал полиции, нарушил карантин и устроился таксистом

В Шостке, Сумская область, мужчина приехал из Германии и, нарушив условия карантина, пошел работать таксистом.

Как говорится в сюжете "ТСН", 50-летний украинец подписал документ, что обязуется две недели провести в самоизоляции.

Однако полиция обнаружила нарушителя на городском вокзале. По его словам, он пассажиров не перевозил. Мужчине пока не выписывали штраф, проводится проверка.

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"Когда его привозили сюда, давал подписку, что будет сидеть две недели в квартире. Я предупреждаю всех, кто приехал из-за границы: болели вы там, не болели, общались, не общались. Приехали – сидите спокойно дома!" – завил городской голова Шостки Николай Нога.

Теперь состояние здоровья и местонахождение нарушителя по несколько раз в день будут контролировать медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области ввели карантин из-за коронавируса.

Ранее на Сумщине составили 32 административных протокола и начали одно уголовное производство по факту нарушения карантина.

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