Главная Новости
25 марта • обновлено в 16:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Сумщине мужчина соврал полиции, нарушил карантин и устроился таксистом

2.7т
Читать материал на украинском

В Шостке, Сумская область, мужчина приехал из Германии и, нарушив условия карантина, пошел работать таксистом.

Как говорится в сюжете "ТСН", 50-летний украинец подписал документ, что обязуется две недели провести в самоизоляции.

Однако полиция обнаружила нарушителя на городском вокзале. По его словам, он пассажиров не перевозил. Мужчине пока не выписывали штраф, проводится проверка.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"Когда его привозили сюда, давал подписку, что будет сидеть две недели в квартире. Я предупреждаю всех, кто приехал из-за границы: болели вы там, не болели, общались, не общались. Приехали – сидите спокойно дома!" – завил городской голова Шостки Николай Нога.

Теперь состояние здоровья и местонахождение нарушителя по несколько раз в день будут контролировать медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области ввели карантин из-за коронавируса.

Ранее на Сумщине составили 32 административных протокола и начали одно уголовное производство по факту нарушения карантина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ямчук Павло
Ямчук Павло
Якщо свідоме повернення стад бидла, бо підлу й брехливу істоту, яка чудово знаючи, що становить небезпеку людиною не назвеш шляється містом не є спланованою бактеріологічною геноцидною диверсією зелені, то чим воно тоді є?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги