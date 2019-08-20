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На Сумщине готовили взрыв на фестивале "Квартала 95": все подробности

4.9т Читать материал на украинском

В Сумской области местный житель готовил кровавые провокации на массовых мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины и Дня флага.

19-летний сумчанин планировал взорвать боеприпасы в местах массового собрания людей, сообщили на странице Службы безопасности Украины в Facebook. Известно, что парень входит в состав радикальной группы молодежи и готовил подрыв вместе с сообщниками.

"Изъяты граната Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию относительно подготовки провокаций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях", – уточнили в СБУ.

При обыске нашли взрывчатку

При обыске нашли взрывчатку

Facebook СБУ

Новости
"Готовили теракты": рассекречен план "Л/ДНР" по 8 попавшим в плен бойцам ВСУ
Граната Ф-1

Граната Ф-1

Facebook СБУ

Взрыв готовили на торжественных мероприятиях

Взрыв готовили на торжественных мероприятиях

Facebook СБУ

В спецслужбе отметили, что, по предварительным данным, взрыв планировали на торжествах по случаю Дня флага Украины и на проведении концерта KVARTAL-FEST.

Согласно с информацией на странице мероприятия в соцсети, концерт должен пройти в поселке Подопригоры 23 августа.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Запорожье планировался масштабный теракт в людном месте. Заказчиком преступления было "МГБ ДНР", исполнительем – житель Донецкой области.

Он собирался спрятал взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки.

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Место
Украина
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