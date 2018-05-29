На сцене в красных труселях: нашлось интересное видео с экс-охранником "Моторолы"

В сети нашлось архивное видео с охранником ликвидированного террориста "ДНР" главаря банды "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") Евгением Листопадом, который уже более двух лет служит на стороне ВСУ находясь на передовой на Донбассе.

Видео датировано 2013 годом. На нем Листопад, который отличается спортивной фигурой, демонстрирует ее на сцене. Экс-охранник "Моторолы" одет только в нижнее белье красного цвета. На плече виднеется татуировка, похожая на символ нацистской Германии - орла.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты нашли Евгения Листопада на позициях ВСУ в районе Горловки. Мужчина якобы разочаровался, покаялся и теперь исправляет ошибки прошлого. Государство простило и даже доверило ему оружие