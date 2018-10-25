На спидометре 250: владелец популярного украинского магазина попал в скандал

Главный исполнительный директор интернет-магазина Stylus.ua Андрей Карпюк попал в скандал из-за фото в соцсети.

Как пишет "Киев Оперативный", на странице Карпюка в Facebook был обнародован снимок, сделанный с переднего сиденья машины. При этом спидометр показывал, что авто движется по улице со скоростью 250 км/час.

"Буду скучать по сухому асфальту. Ненавижу осень", - подписал фотографию владелец магазина. На следующий день данная публикация исчезла из соцсети.

Андрей Карпюк Facebook

Пост на странице Карпюка kyivoperativ.info

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Карпюк уже засветился в масштабном скандале. Он угрожал и накинулся с кулаками на клиента, который пожаловался, что ему продали ворованную электронную книгу Amazon Kindle.