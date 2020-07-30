На синагогу в Мариуполе напал Юлий Цезарь: полиция обнародовала фото

Напавшим на синагогу в Мариуполе оказался Юлий Цезарь. Нацполиция

Полиция установила личность мужчины, напавшего на синагогу в Мариуполе утром 28 июля. Им оказался 28-летний Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Полицейские устанавливают местонахождение злоумышленника, однако просят граждан обратиться в правоохранительные органы, если им что-то известно.

Последний раз Юлия Цезаря видели 29 июля вблизи поселка Виноградное в Мариуполе.

Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Сообщается, что мужчина двигался в сторону села Сопино с хозяйственной сумкой в ​​клеточку.

Полицейские указали приметы злоумышленника: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы – сбритые на висках.

По информации правоохранителей, Юлий Цезарь может иметь при себе нож.

Снимок паспорта Юлия Цезаря опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Этот человек напал на синагогу в Мариуполе. Откуда это дерьмо вылазит?!" - написал политик.

Рабинович опубликовал фото паспорта напавшего на синагогу (Facebook Вадима Рабиновича)

Рабинович опубликовал фото паспорта Цезаря (Facebook Вадима Рабиновича)

Правоохранители попросили граждан сообщить им о местонахождении злоумышленника (Нацполиция Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе 28 июля неизвестный с топором совершил нападение на синагогу. Он напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес тому несколько ударов.