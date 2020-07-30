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На синагогу в Мариуполе напал Юлий Цезарь: полиция обнародовала фото

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
3,8 т.
Напавшим на синагогу в Мариуполе оказался Юлий Цезарь

Напавшим на синагогу в Мариуполе оказался Юлий Цезарь. Нацполиция

Полиция установила личность мужчины, напавшего на синагогу в Мариуполе утром 28 июля. Им оказался 28-летний Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Полицейские устанавливают местонахождение злоумышленника, однако просят граждан обратиться в правоохранительные органы, если им что-то известно.

Последний раз Юлия Цезаря видели 29 июля вблизи поселка Виноградное в Мариуполе.

Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Сообщается, что мужчина двигался в сторону села Сопино с хозяйственной сумкой в ​​клеточку.

Полицейские указали приметы злоумышленника: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы – сбритые на висках.

По информации правоохранителей, Юлий Цезарь может иметь при себе нож.

Снимок паспорта Юлия Цезаря опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Этот человек напал на синагогу в Мариуполе. Откуда это дерьмо вылазит?!" - написал политик.

Рабинович опубликовал фото паспорта напавшего на синагогу

Рабинович опубликовал фото паспорта напавшего на синагогу (Facebook Вадима Рабиновича)

Рабинович опубликовал фото паспорта Цезаря

Рабинович опубликовал фото паспорта Цезаря (Facebook Вадима Рабиновича)

Правоохранители попросили граждан сообщить им о местонахождении злоумышленника

Правоохранители попросили граждан сообщить им о местонахождении злоумышленника (Нацполиция Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе 28 июля неизвестный с топором совершил нападение на синагогу. Он напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес тому несколько ударов.

УкраинаМариупольНациональная полиция Украины
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