На шахте Львовщины погиб 35-летний горняк: детали трагедии

В городе Червоноград Львовской области на шахте "Червоноградская" 20 августа погиб 35-летний горняк.

О трагедии сообщили его коллеги в Facebook-сообществе "Шахтеры Червонограда". Детали также рассказали члены профсоюза, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, несчастный случай произошел, когда работник угледобывающего предприятия (ГП "Львовуголь") Александр Лукаш находился на пересыпи конвейерных лент. Вероятно, его зажало между ними – он получил несовместимые с жизнью травмы.

"Спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза горняков Украины не удалось. Слова соболезнования близким и родным нашего собрата", – подчеркнули коллеги погибшего горняка.

Отмечается, что детали трагедии устанавливаются. В то же время следователи уже расследуют дело как нарушение правил безопасности при опасных работах.

Сообщение о смерти горняка (Facebook "Шахтеры Червонограда")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области на шахте произошел обвал породы, в результате чего погиб горняк. Трагедия случилась 7 июля в Мирнограде во время выполнения подземных работ.

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