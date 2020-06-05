На рынке Барабашово в Харькове произошел пожар: выгорело несколько павильонов. Фото

В ночь на 5 июня в Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошел крупный пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области, сгорели два двухэтажных торговых павильона по продаже текстильных тканей.

Спасатели отметили, что вызов линию "101" поступил в 02:42. По прибытию на улицу Проспектная, 6, спасателей ждала площадь, охваченная огнем, около 100 квадратных метров. Огонь был полностью потушен в 03:40. Пострадавших при пожаре не было.

Пожар на Барабашово в Харькове

В ликвидации пожара были задействованы 25 спасателей, четыре огнеборца "Барабашова" и шесть единиц пожарной техники.

Издание "057" пишет, что предварительно рассматриваются несколько причин возникновения пожара – неосторожное обращения с огнем, поджог и короткое замыкание электропроводки.

Пожар на Барабашово в Харькове

Пожар на Барабашово в Харькове

Пожар на Барабашово в Харькове

Напомним, что 16 апреля в Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошел пожар. По словам очевидцев, сгорело несколько магазинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Харькове возле ТЦ "Барабашово" произошли массовые столкновения, в которых пострадали люди.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что коммунальщики пытались демонтировать арку на въезде на рынок, которая якобы мешала строительству дороги. Он подчеркнул, что через незаконный рынок пройдет дорога, но предпринимателям выделят другие места.