В ночь на 16 апреля в Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошел пожар. По словам очевидцев, сгорело несколько магазинов.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области, очаг пожара находился в торговом павильоне модульного сектора "Б". Площадь пожара составляла 200-250 квадратных метров. На ЧП отправились 60 спасателей на 11 автоцистернах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Пожар в Барабашово ГСЧС

Пожар в Барабашово ГСЧС

"На момент прибытия первых спасательных подразделений в двухэтажном торговом павильоне горели товары хозяйственного обихода на площади 200 кв.м. и были повреждены окна смежного павильона. Сразу руководителем тушения пожара было принято решение о повышении номера сложности пожара", – сообщили спасатели.

Из-за сильного задымления им пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Пожар в Барабашово ГСЧС

Пожар в Барабашово ГСЧС

Локализован пожар в 3:22, полностью ликвидирован в 4:31. Причина возгорания и ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по данному факту.

Пожар в Барабашово

Пожар в Барабашово

Последствия пожара в Барабашово

Последствия пожара в Барабашово

Последствия пожара в Барабашово

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Харькове возле ТЦ "Барабашово" произошли массовые столкновения, во время которых пострадали люди.