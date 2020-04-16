В ночь на 16 апреля в Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошел пожар. По словам очевидцев, сгорело несколько магазинов.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области, очаг пожара находился в торговом павильоне модульного сектора "Б". Площадь пожара составляла 200-250 квадратных метров. На ЧП отправились 60 спасателей на 11 автоцистернах.

Пожар в Барабашово ГСЧС

Пожар в Барабашово ГСЧС

"На момент прибытия первых спасательных подразделений в двухэтажном торговом павильоне горели товары хозяйственного обихода на площади 200 кв.м. и были повреждены окна смежного павильона. Сразу руководителем тушения пожара было принято решение о повышении номера сложности пожара", – сообщили спасатели.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Пожар в Барабашово ГСЧС

Пожар в Барабашово ГСЧС

Локализован пожар в 3:22, полностью ликвидирован в 4:31. Причина возгорания и ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по данному факту.

Пожар в Барабашово

Пожар в Барабашово

Последствия пожара в Барабашово

Последствия пожара в Барабашово

Последствия пожара в Барабашово

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