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7 октября • обновлено в 00:31
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"На руку Москве": в войне Филарета и ПЦУ нашли российский след

1.8т Читать материал на украинском

Организаторы митингов в поддержку почетного Патриарха Филарета, который недавно объявил о восстановлении Киевского патриархата, связанны с Россией.

Об этом говорится в сюжете ТСН, журналисты которого провели собственное расследование по поводу того, куда тянутся корни странной демонстрации в центре Киева (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Митинги за Филарета

Митинги за Филарета

Уточняется, что на митинг в конце августа на Михайловской площади вышли люди с плакатами, лозунги на которых были написаны на русском языке. Демонстранты критиковали ПЦУ и ее предстоятели Епифания. Журналисты выяснили, что группе людей не заплатили обещанные 100 гривен на созванном митинге.

Митинг за Филарета

Митинг за Филарета

Кадр из видео

"Где-то месяца три назад люди из России вышли на украинские пиарные компании. Предложили очень большие деньги за то, что будет критиковаться Православная церковь Украины с позиций, которые озвучивает сейчас патриарх Филарет, фактически повторяя Москву, несколько компаний взялись за это, сначала не разбираясь, а потом отказались. Я вижу, что не отказались лишь некоторые маргиналы, такие "городские сумасшедшие" или пиарщики, которые были приближенные к Медведчуку, которые готовы все эти задачи отрабатывать. И эти российские деньги зашли. Они отрабатываются. И под эти российские деньги, я так понимаю, были наняты юристы тоже", – рассказал религиовед Юрий Черноморец.

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Следующий митинг в поддержку Филарета собрали в сентябре, где люди также держали плакаты на русском языке. Организатором второй акции протеста был Александр Зинченко – коммендант "Антимайдана" во время Революции Достоинства, бывший пастор в церкви Аделаджи. До войны основал организацию "Молодежь община власть", с которой пикетировали суд, где рассматривали дело чернокожего пастора. После побега в Россию стал одним из руководителей так называемой Новороссии вместе с Олегом Царевым.

Митинг за Филарета

Митинг за Филарета

Скриншот

В материале также уточняется, что интересы Филарета в суде защищает компания Андрея Мышастого, который является учредителем многих предприятий, тесно связанных с энергетической группой "ВС Энерджи" (контролируется известными россиянами-предпринимателями и высокопоставленными чиновниками Кремля – Александром Бабаковым и Евгением Гинером).

"На руку Москве": в войне Филарета и ПЦУ нашли российский след

"Всему миру понятно, что это выгодно и на руку Москве и только Москве, что вслепую патриарх Филарет используется. И то, что это не очевидно ему самому, это очень большая трагедия. Он мог войти в историю героем, национальным героем, национальным лидером, но он вошел в историю так, как он уже вошел", – добавил Черноморец.

Как сообщал OBOZREVATEL, патриарх Филарет допустил раскол православия в Украине и настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует.

Также Филарет собрал во Владимирском соборе в Киеве архиереев Православной церкви Украины. Эпопея с ликвидацией УПЦ КП продолжается, ранее сторону патриарха Филарета взял Окружной административный суд Киева, который запретил совершать любые действия по ликвидации церкви.

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Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
расследование церковь Православная церковь Украины
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Феларету на пенсію пора
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