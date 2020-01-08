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8 января • обновлено в 10:49
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На Рождество террористы на Донбассе пошли на подлость: гремели выстрелы

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За минувшие сутки, 7 января, российские оккупационные войска два раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.

В результате вражеского огня потерь среди украинских защитников нет, передает пресс-центр штаба ООС. Отмечается, что враг применял гранатометы различных систем и другое стрелковое оружие.

"Два обстрелы зафиксировано по нашим позициям недалеко от населенного пункта Васильевка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – говорится в сообщении.

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С начала суток, 8 января террористы новых обстрелов не совершали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января вооруженные формирования Российской Федерации пять раз обстреляли позиции украинских защитников в зоне проведения ООС на Донбассе, в результате чего два военнослужащих были ранены.

Также на оккупированной территории Луганской области было обнаружено вражескую технику, которая находится там с нарушением "Минских договоренностей".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Ильич Владимир, Так понимаю что подлость в том что потерь нет ???
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Хо Хол
Хо Хол
На рождество УПЦ МП. Пишите правильно. У чyбaтых рождество 25 декабря теперь.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Наверное опять из Букa ???
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