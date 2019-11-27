"Насильно заставляют!" На росТВ всплыла новая "жертва" украинизации

На российском пропагандистском телевидении снова запустили фейк о том, что в Украине якобы насильно заставляют разговаривать на украинском языке всех русскоязычных.

Поводом для этого послужило видео, на котором мужчина требует у продавщицы в киоске кофе разговаривать с клиентом на государственном языке. Ролик показали на пропагандистской программе "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Не далее, как вчера, появляется прелюбопытнейшее видео. У вас еще не вступил в силу закон о тотальной украинизации? У вас же можно по-русски говорить между собой? Можно! Смотрите, какие вы молодцы! А теперь это чудеснейшее видео. Насильно заставляют людей издевательским образом! Это привет Донбассу от вас, от киевлян!" – взорвалась язвительными комментариями скандальная ведущая Ольга Скабеева, анонсируя видео.

После ее слов на экран в студии вывели фрагмент перепалки украинца с продавщицей, на котором он вполне законно просил общаться с ним в родной стране на понятном ему языке. Однако бариста довольно дерзко отказала ему в этом.

Российская пропаганда Скриншот видео

"Вы говорите, что я должна разговаривать на украинском, хотя я разговариваю на русском. Мне так удобнее", – отрезала девушка.

Покупателя не устроил такой ответ, и он возразил продавщице, напомнив о правах клиентов, которые она должна обеспечивать.

"Должно быть удобно мне, украинцу в Украине, потому что я клиент вашего киоска! Что это за глупость отказывать украинцу в Украине, разговаривая на языке врага, который на нас напал и каждый день убивает наших людей? Таких, как вы и я. Как у вас в голове это укладывается?" – удивился он.

На это бариста огрызнулась словом "никак", но в последствии все же перешла на государственный язык в общении с покупателем.

Это жутко возмутило кремлевских пропагандистов, и они набросились на Украину с новыми порциями обвинений.

"Каждый шнырь у вас может издеваться над людьми!" – выкрикнул рупор путинского режима Евгений Попов.

"Кому она должна говорить по-украински?! У нее русский родной язык! Вы подонки! И ваши активисты подонки! Из-за них не будет реинтеграции Донбасса никогда!" – не унималась Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты не первый раз тиражируют страшилки о якобы тотальном запрете в Украине русского языка и о физических наказаниях за его использование. Так, Скабеева опозорилась выдумкой о наказаниях детей в школах за русский язык, а также об избитой русскоязычной кондукторше троллейбуса во Львове.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!