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29 ноября • обновлено в 10:46
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"Берет пример с СС!" На росТВ подняли шум из-за "ф*шиста" Зеленского

8.6т
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На российском пропагандистском телевидении бурно отреагировали на то, что во время визита в Очаков, куда прибыли возвращенные Россией корабли ВМСУ, президент Украины Владимир Зеленский надел шеврон одной из бригад ВСУ.

В нем фанату "русского мира", главному редактору немецкого журнала World Economy Александру Сосновскому померещилась символика нацистов СС. Своими умозаключениями он разразился в эфире передачи "Кто против?" пропагандистского телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я вспомнил несколько дней назад Зеленского с его "мертвой головой". Я понимаю, что он находит себе хорошие примеры. У меня есть эта картинка, но мы не можем показывать свастику и все эти прочие дела", – возмутился путинский пропагандист.

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Владимир Зеленский с шевроном 72 бригады ВСУ

Владимир Зеленский с шевроном 72 бригады ВСУ

Facebook/Роман Доник

"Я хочу просто рассказать: оказывается, несколько дней назад Бундесвер – немецкая армия, они разместили в Instagram фотографию формы офицеров Вермахта времен Второй мировой войны со свастикой, с орлами и написали: "Мода на униформу не проходит". Вот, с кого пример берет Зеленский, и с кого берут пример украинские националисты!" – добавил он, намекая на якобы расцвет нацизма в современной Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее российские пропагандисты уже высказывали свое недовольство из-за смены шевронов 72 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев. На них изображен череп и надпись: "Украина или смерть".

  • Рупоры Кремля увидели в них отсылку к символике нацистской Германии и обвинили украинских защитников в поддержке гитлеровской идеологии.

  • Именно этот шеврон заметили на Зеленском во время его визита в Очаков. Многие пользователи сети назвали такой поступок гаранта показухой.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, мы вас накажем...
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Zhikharev Dmitry, кцп, можешь и дальше відсмоктувати...
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
" главному редактору немецкого журнала World Economy Александру Сосновскому померещилась символика нацистов СС...". А на самом деле? Где опровержение то?
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2 из 5 ответов | показать все
Alex Mak
Alex Mak
Он Алекс, а він( вони) думають, що Україна буде голосувати за їхню політичну резолюцію.СКІЛЬКИ раз росія проголосувала за за резолюції висунуті Україною.
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Alex Mak
Alex Mak
Петр Апраксин, знаток міжнародного права скажи , чого росія нарушила 51 статтю Устава ООН?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Зе выглядел бы красавой в форме адьютанта какого нибудь хенерала царской армии. Такой напомаженный петушок с цацками на груди, аксельбантами и пр.
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