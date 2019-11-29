На российском пропагандистском телевидении бурно отреагировали на то, что во время визита в Очаков, куда прибыли возвращенные Россией корабли ВМСУ, президент Украины Владимир Зеленский надел шеврон одной из бригад ВСУ.

В нем фанату "русского мира", главному редактору немецкого журнала World Economy Александру Сосновскому померещилась символика нацистов СС. Своими умозаключениями он разразился в эфире передачи "Кто против?" пропагандистского телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я вспомнил несколько дней назад Зеленского с его "мертвой головой". Я понимаю, что он находит себе хорошие примеры. У меня есть эта картинка, но мы не можем показывать свастику и все эти прочие дела", – возмутился путинский пропагандист.

Владимир Зеленский с шевроном 72 бригады ВСУ Facebook/Роман Доник

"Я хочу просто рассказать: оказывается, несколько дней назад Бундесвер – немецкая армия, они разместили в Instagram фотографию формы офицеров Вермахта времен Второй мировой войны со свастикой, с орлами и написали: "Мода на униформу не проходит". Вот, с кого пример берет Зеленский, и с кого берут пример украинские националисты!" – добавил он, намекая на якобы расцвет нацизма в современной Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее российские пропагандисты уже высказывали свое недовольство из-за смены шевронов 72 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев. На них изображен череп и надпись: "Украина или смерть".

Рупоры Кремля увидели в них отсылку к символике нацистской Германии и обвинили украинских защитников в поддержке гитлеровской идеологии.

Именно этот шеврон заметили на Зеленском во время его визита в Очаков. Многие пользователи сети назвали такой поступок гаранта показухой.

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