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5 ноября • обновлено в 16:08
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"Передвинул границу!" На росТВ съязвили о визите депутата Госдумы в Золотое

1.5т Читать материал на украинском

На российском пропагандистском телевидении язвительно прокомментировали незаконный визит в Золотое депутата нелегитимной Госдумы России Алексея Журавлева.

Так, в эфире программы "60 минут" на "Россия 1" рупоры Кремля цинично пошутили, отметив, что политик оккупантов своим приездом переместил украино-российскую границу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журавлев на Донбассе

Журавлев на Донбассе

Скриншот видео

"В нашей студии – депутат Госдумы, который передвинул границу России с Украиной примерно на 200 километров вглубь Украины! Лично контролировал, как говорят, разведение войск в поселке Золотом. В Украине бьют тревогу – вот, мол, она, оккупация и чуть ли не главный оккупант", – ухмыляясь высказался скандальный ведущий низкопробной передачи Евгений Попов.

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В свою очередь сам Журавлев еще более нагло оправдал свое несанкционированное посещение территории чужого государства.

"Что вы там возмущаетесь? Вы же сказали, что не признаете выборы в Госдуму из-за Крыма. Соответственно, если вы не признаете – я для вас простой гражданин. Чего напрягаться-то тогда? Приехал для вас простой гражданин посмотреть, что там происходит. О чем речь?" – огрызнулся нелегитимный депутат страны-агрессора на претензии Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и террористов "ЛНР".

  • Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

  • Инцидент разозлил украинцев: в соцсетях приезд Журавлева назвали "настоящей оккупацией" и призвали СБУ незамедлительно отреагировать.

  • Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в СБУ в связи с визитом в Золотое Луганской области Журавлева.

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а вас пропагандонов Украинцы на ую видели и нормальный Украинец если увидит эту нечисть пропагандонскую малое что он сделает плюнет в рожу а лучше даст в рожу,а еще лучше когда эта нечисть балалаечная сдохнет
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
во бля какое то чмо появилось и передвинуло,э кокошня смотри что бы граница на 400 км к вам не вернулась а ха ха
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Мир Миру
Мир Миру
Якщо ЗСУ відійшли із Золотого за наказом головнокомандуючого, то МЗС України повинен звернутись до ОБСЄ за підтвердженням візиту, щоб були підстави для подання позову до міжнародних судів.
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