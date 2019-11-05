"Передвинул границу!" На росТВ съязвили о визите депутата Госдумы в Золотое

На российском пропагандистском телевидении язвительно прокомментировали незаконный визит в Золотое депутата нелегитимной Госдумы России Алексея Журавлева.

Так, в эфире программы "60 минут" на "Россия 1" рупоры Кремля цинично пошутили, отметив, что политик оккупантов своим приездом переместил украино-российскую границу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журавлев на Донбассе Скриншот видео

"В нашей студии – депутат Госдумы, который передвинул границу России с Украиной примерно на 200 километров вглубь Украины! Лично контролировал, как говорят, разведение войск в поселке Золотом. В Украине бьют тревогу – вот, мол, она, оккупация и чуть ли не главный оккупант", – ухмыляясь высказался скандальный ведущий низкопробной передачи Евгений Попов.

В свою очередь сам Журавлев еще более нагло оправдал свое несанкционированное посещение территории чужого государства.

"Что вы там возмущаетесь? Вы же сказали, что не признаете выборы в Госдуму из-за Крыма. Соответственно, если вы не признаете – я для вас простой гражданин. Чего напрягаться-то тогда? Приехал для вас простой гражданин посмотреть, что там происходит. О чем речь?" – огрызнулся нелегитимный депутат страны-агрессора на претензии Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и террористов "ЛНР".

Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

Инцидент разозлил украинцев: в соцсетях приезд Журавлева назвали "настоящей оккупацией" и призвали СБУ незамедлительно отреагировать.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в СБУ в связи с визитом в Золотое Луганской области Журавлева.

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