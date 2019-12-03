"Возьмем обратно Малороссию и Новороссию!" На росТВ разразились угрозами к Украине

Российские пропагандисты разразились наглыми угрозами о разделении Украины и присоединении ее большей части к Российской Федерации.

Так они отреагировали на ответ украинских политиков главе нелегитимной Госдумы РФ Вячеславу Володину, который заявил о якобы возможном выходе из Украины нескольких областей. Бурная дискуссия по этому поводу разгорелась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинские власти, будь они неладны, назвали председателя российской Госдумы русским дураком! Володин заступился за депутата Госдумы от "республики" Крым, его украинцы освистали на Совете по правам человека в Женеве. Спикер Госдумы всего-навсего призвал уважать права малых народов", – возмутился скандальный пропагандист Евгений Попов, умолчав о том, что Володин выдвинул Украине новые территориальные претензии.

Ольга Скабеева Скриншот видео

"В ответ киевские власти обрушили на Володина целый поток ругани. Среди этой ругани, например, угрозы принять пару российских областей в состав Украины. Вот так, одним махом. Кажется, ничего кроме оскорблений и идеи Зеленского забрать Крым у России при помощи Штатов накануне саммита в "нормандском формате" мы пока не услышали. А вы знаете, как мы поступим? Мы не будем обсуждать эти украинские глупости. Вот несимпатична нам идея отдавать украинцам сразу несколько областей", – поддержала Попова его жена, одиозная украинофобка и пособница путинского режима Ольга Скабеева.

После ее слов Попов нагло заявил, что Россия якобы без особых проблем может присоединить к себе значительные части суверенного государства. "Малороссию и Новороссию просто возьмем обратно и все!" – съязвил он.

Скабеева в свою очередь с ухмылкой согласилась с неадекватным предложением. "Возможно, почему бы и нет", – отметила пропагандистка.

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