Главная Новости
3 декабря • обновлено в 14:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Возьмем обратно Малороссию и Новороссию!" На росТВ разразились угрозами к Украине

3.4т
Читать материал на украинском

Российские пропагандисты разразились наглыми угрозами о разделении Украины и присоединении ее большей части к Российской Федерации.

Так они отреагировали на ответ украинских политиков главе нелегитимной Госдумы РФ Вячеславу Володину, который заявил о якобы возможном выходе из Украины нескольких областей. Бурная дискуссия по этому поводу разгорелась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинские власти, будь они неладны, назвали председателя российской Госдумы русским дураком! Володин заступился за депутата Госдумы от "республики" Крым, его украинцы освистали на Совете по правам человека в Женеве. Спикер Госдумы всего-навсего призвал уважать права малых народов", – возмутился скандальный пропагандист Евгений Попов, умолчав о том, что Володин выдвинул Украине новые территориальные претензии.

Новости
"Решение уже принято": Портников назвал города, которым грозит вторжение России

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"В ответ киевские власти обрушили на Володина целый поток ругани. Среди этой ругани, например, угрозы принять пару российских областей в состав Украины. Вот так, одним махом. Кажется, ничего кроме оскорблений и идеи Зеленского забрать Крым у России при помощи Штатов накануне саммита в "нормандском формате" мы пока не услышали. А вы знаете, как мы поступим? Мы не будем обсуждать эти украинские глупости. Вот несимпатична нам идея отдавать украинцам сразу несколько областей", – поддержала Попова его жена, одиозная украинофобка и пособница путинского режима Ольга Скабеева.

После ее слов Попов нагло заявил, что Россия якобы без особых проблем может присоединить к себе значительные части суверенного государства. "Малороссию и Новороссию просто возьмем обратно и все!" – съязвил он.

Скабеева в свою очередь с ухмылкой согласилась с неадекватным предложением. "Возможно, почему бы и нет", – отметила пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Вячеслав Володин Ольга Скабеева
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
30
24
Смешно
2
Интересно
0
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Когда какой нибудь ПОЦ или карманный политОЛУХ ,говорит о захвате или развале Украины, русня начинает радостно ссать кипятком и дристать кирпичами. А мне интересно, русня, а ,что это лично вам даст ?Вам поднимут пенсии до двух тысяч евро ,а зарплаты до пяти ? Или ваши чиновники раскаются и вернут всё награбленное? Или в хрущёвках Задрищенсков и ВолчехUYсков сделают евроремонты ? А может Ротенберги или Усманов будут катать всех желающих на своих яхтах ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги