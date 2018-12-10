На росТВ пригрозили ''отжать'' у Украины Азовское море

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров пригрозил Украине запретом вхождения всех ее судов в Азовское море.

Более того, он нагло заявил, что его акватория якобы должна полностью принадлежать только стране-агрессору — России. Такая оккупационная риторика прозвучала в его спиче на передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Семен Багдасаров Vesti.RU

"Пора вообще прекратить допуск кораблей Украины, торговых, военных, в Азовское море. Азовское море никакого отношения к вам не имеет! Это по глупости некоторых товарищей в свое время не были взяты под контроль Мариуполь, Бердянск. Рано или поздно "ополчение" Донбасса там будет выполнять (управление. — Ред.). В противном случае там "нарыв" будет", — самоуверенно высказался рупор Кремля.

Азовское море "Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Багдасаров отличился неадекватным заявлением о том, что банды террористов "ДНР" должны объединиться и захватить украинские города Харьков и Мариуполь.

Напомним, перед этим идеолог проектов "русская весна" и "Новороссия", лидер левопатриотического российского движения "Суть времени" Сергей Кургинян предложил лишить Украину статуса черноморского государства.