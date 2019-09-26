"Воспитывают террористов!" На росТВ испугались ССО ВСУ из-за похищения террориста

На российском пропагандистском телевидении подняли шум из-за очередного похищения украинскими спецслужбами террориста "ЛНР" с временно оккупированной территории.

Бурное обсуждение сенсационной новости устроили в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они с радостью заявляют, как они выражаются, что похитили еще одного боевика с территории "ЛНР" и вывезли на территорию Украины. Как с вами, сволочами, обмениваться людьми?! Как можно после этого с вами говорить хоть о каком-то обмене?! Вы же террористы! Как можно вообще с вами хоть какие-то переговоры вести?! Как можно после этого проводить встречу в Минском формате, обсуждать "формулу Штайнмайера", когда вы людей похищаете?!" – испуганно взорвался возмущениями топ-пропагандист Кремля.

Более того, он попытался запугать Украину ответными действиями со стороны пророссийских террористов, которые якобы также начнут похищать воинов ВСУ.

"Или вы ждете ответных действий от луганских и донецких, чтобы они похищали и привозили к себе? Так вы тут же начнете орать!" – вскипел Соловьев.

Силы спецопераций ВСУ "112 Украина"

В свою очередь, советник главаря "ЛНР" по внешним связям Родион Мирошник забил тревогу из-за профессионализма спецслужб Украины, отметив, что они владеют секретными приемами, которые переняли у западных партнеров.

"В Украине есть полк спецопераций, специальные войска. Кстати, натаскиваются международными инструкторами – британцами, американцами. Как раз на вот такой род действий. Они воспитывают террористов, которые работают на нашей территории!" – возмутился террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

контрразведка СБУ вывезла террориста "ЛНР" с неподконтрольной территории Донбасса.

27 июня украинские спецслужбы похитили на Донбассе бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном, ключевого фигуранта дела МН-17 Владимира Цемаха.

Доставленный в Киев террорист был арестован по решению суда .

Подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера .

Позже оккупанта выдали России в рамках обмена пленными, однако из РФ он вновь вернулся на оккупированный Донбасс.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся