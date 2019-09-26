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27 сентября • обновлено в 19:17
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"Воспитывают террористов!" На росТВ испугались ССО ВСУ из-за похищения террориста

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На российском пропагандистском телевидении подняли шум из-за очередного похищения украинскими спецслужбами террориста "ЛНР" с временно оккупированной территории.

Бурное обсуждение сенсационной новости устроили в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они с радостью заявляют, как они выражаются, что похитили еще одного боевика с территории "ЛНР" и вывезли на территорию Украины. Как с вами, сволочами, обмениваться людьми?! Как можно после этого с вами говорить хоть о каком-то обмене?! Вы же террористы! Как можно вообще с вами хоть какие-то переговоры вести?! Как можно после этого проводить встречу в Минском формате, обсуждать "формулу Штайнмайера", когда вы людей похищаете?!" – испуганно взорвался возмущениями топ-пропагандист Кремля.

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Более того, он попытался запугать Украину ответными действиями со стороны пророссийских террористов, которые якобы также начнут похищать воинов ВСУ.

"Или вы ждете ответных действий от луганских и донецких, чтобы они похищали и привозили к себе? Так вы тут же начнете орать!" – вскипел Соловьев.

Силы спецопераций ВСУ

Силы спецопераций ВСУ

"112 Украина"

В свою очередь, советник главаря "ЛНР" по внешним связям Родион Мирошник забил тревогу из-за профессионализма спецслужб Украины, отметив, что они владеют секретными приемами, которые переняли у западных партнеров.

"В Украине есть полк спецопераций, специальные войска. Кстати, натаскиваются международными инструкторами – британцами, американцами. Как раз на вот такой род действий. Они воспитывают террористов, которые работают на нашей территории!" – возмутился террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • контрразведка СБУ вывезла террориста "ЛНР" с неподконтрольной территории Донбасса.

  • 27 июня украинские спецслужбы похитили на Донбассе бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном, ключевого фигуранта дела МН-17 Владимира Цемаха.

  • Доставленный в Киев террорист был арестован по решению суда.

  • Подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Позже оккупанта выдали России в рамках обмена пленными, однако из РФ он вновь вернулся на оккупированный Донбасс.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Теги
Новости ЛНР Вооруженные силы Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...натаскиваются международными инструкторами – британцами, американцами..." () Вообще под это дело после 1945 года был создан израильский Моссад - кошмарил военных преступников по всему западному миру. Но почему нет инфы чем этот сепар выделился среди тысяч других, что оправдало бы такой риск - похишение. Или это было типа контрольной работы или выпускного экзамена? Или может он сам забрел в расположение ВСУ. И если такой профессионализм, то рассказали бы подробности похищения Цемаха в той части операции, которую должен помнить сам Цемах, ведь он наверняка все что помнил рассказал и ФСБ и МГБ ДНР, так почему не рассказать украинцам?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Террористы в ахуе.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть россии смерть росийским террористам и окупантам
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