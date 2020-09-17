На Ривненщине загадочно погиб подросток, в убийстве подозревают школьника

В селе Шпанов на Ривненщине при загадочных обстоятельствах погиб 17-летний парень. Сначала его односельчане думали, что это несчастный случай из-за падения с велосипеда. Впрочем впоследствии полиция выяснила, что причина смерти – убийство, к которому может быть причастен 15-летний подросток.

Как сообщает ТСН, трагедия произошла возле остановки, где и нашли парня без признаков жизни. Возле него лежал велосипед. Это было в нескольких метрах от дома парня поздно вечером. Его мать на место позвали уже полицейские. Причиной гибели Сергея стала смертельная травма головы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не от падения с велосипеда, а вследствие того, что ему было нанесено телесное повреждение другим несовершеннолетним", – сообщил руководитель следственного отделения Ривненского отдела полиции Вадим Артюхович.

Правоохранители выяснили, что тогда рядом на остановке была компания из семи человек. Один из присутствующих, 15-летний парень из соседнего села, якобы толкнул Сергея. Тот упал и ударился головой об асфальт. Причина – не понравилось то, что юноша сказал, проезжая мимо. Но мать погибшего полагает, что потасовкой не ограничилось. По ее словам, у покойного были гематомы на голове с обеих сторон и выломана челюсть.

Всех, кто был тогда на остановке, нашли. Однако их показания, говорят в полиции, разнятся. Одни утверждают, что Сергей после падения уже не вставал, другие, что наоборот, вставал.

Односельчанка покойного Сергея рассказала, что он был спокойным и неконфликтным парнем. Поскольку его семья малообеспеченная, то в 17 лет юноша уже работал и учился в Ривном.

Не попадал в поле зрения соцслужб и его несовершеннолетний обидчик. Поэтому чтобы предупредить такие нелепые смерти, полиция с чиновниками собирается проводить лекции в школах.

Сейчас преступление квалифицируется в полиции как убийство по неосторожности. Ответственность за такое преступление наступает в 14 лет. Виновнику грозит до пяти лет заключения. Подозрение полиция объявит только после проведения всех экспертиз, которые выяснят, кто же нанес смертельный удар.

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